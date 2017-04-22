Gözler Robin van Persie’de
Fenerbahçe’nin suskun yıldızı Robin van Persie, bu sezon derbileri boş geçmiyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray deplasmanında da takımının en önemli ismi olacak.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, Van Persie, attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu. Mücadelenin 45. dakikasında Şener'in yaptığı ortada bekletmeden vuran Hollandalı golcü, takımını 1-0 öne geçirirken, 78. dakikada penaltıdan attığı golle de skoru tayin etti.
Robin van Persie, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:46
- Eczacı’dan Kim’e servet
Toplam 7
Yorum
laboheme " Naz " ı kaybederek büyük hata yapmışlardı . 6-7 pasör değişti hala yeri doldurulamadı. Aynı hatayı " Kim " için de yapmayın sakın
- Arena'da 236 milyon avroluk derbi
Toplam 2
Yorum
Yusuf Van persie 5 m snejder 9 ha :D
- "G.Saray eğlenmek istiyorsa lige baksın"
Toplam 18
Yorum
hattrick Kaale almadığın için mi cevap verip açıklama yapıyorsun ! Adamlar kupayı kazanmışlar rekabet meselesi eğlenecekler tabi . Hoş göreceksin .
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