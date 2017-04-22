‘Gabigol kiralanıyor’
Kanatlarda ve santrfor mevkilerinde oynayan Gabigol, İnter’de bu sezon 7 maçta sadece 81 dakika forma giydi ve 1 gol attı.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan Gabriel Barbosa'nın menajeri Wagner Ribeiro, oyuncusunun önümüzdeki sezon ilk 11'de oynayacağı bir kulübe kiralanacağını açıkladı.
İnterli yetkililerle bir toplantı yaptığını belirten Ribeiro, "Oyuncumun bu şekilde mutsuz olduğunu söyledim. Bir çözüme ulaşmamız gerektiği konusunda mutabakata vardık. Eğer oynamayacaksa, gitmesi gerektiği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı. Gabigol'un kendisini geliştirmek için ilk 11'de oynaması gerektiğini söyleyen Ribeiro, "Gideceği kulüp Avrupa'da olacak" dedi.
İnterli yetkililerle bir toplantı yaptığını belirten Ribeiro, "Oyuncumun bu şekilde mutsuz olduğunu söyledim. Bir çözüme ulaşmamız gerektiği konusunda mutabakata vardık. Eğer oynamayacaksa, gitmesi gerektiği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı. Gabigol'un kendisini geliştirmek için ilk 11'de oynaması gerektiğini söyleyen Ribeiro, "Gideceği kulüp Avrupa'da olacak" dedi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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