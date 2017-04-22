Fenerbahçe'de 8 isim kart sınırında
Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tam 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimlerden herhangi birisi kart gördüğü takdirde, Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de kritik hafta. Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan sarı-lacivertli ekipte tam 8 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Simon Kjaer, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Volkan Şen, Volkan Demirel, Robin van Persie, Miroslav Stoch ve Gregory van der Wiel'den herhangi bir isim bu maçta sarı kart görmesi halinde Rizespor ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orta sahaya Asamoah
Toplam 11
Yorum
aslan keşke gelse
- Dursun Özbek: Zamanlaması yanlış oldu
Toplam 11
Yorum
aslan ya 17 yıl önce aldığımız kupada siz çeyrek finale çıkınca sevinç delisi oldunuz.tabii övünecekler.türk takımlarının ilk ve tek avrupa kupası
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 3
Yorum
cuneyt kesinlikle alinsin lutfen ben bu adamin oyununu asigim mukemmel oyuncu lutfen al yonetim ersun hoca biliyot isi ne istiyosa alinnnnnn
Fenerbahçe'de 8 isim kart sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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