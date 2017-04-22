Fenerbahçe, derbiye hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:25
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
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