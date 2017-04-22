F.Bahçe'de 8 isim kart sınırında
Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tam 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimlerden herhangi birisi kart gördüğü takdirde, Rizespor maçında forma giyemeyecek.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
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