 F.Bahçe'de 8 isim kart sınırında – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'de 8 isim kart sınırında

    F.Bahçe'de 8 isim kart sınırında

    Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tam 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimlerden herhangi birisi kart gördüğü takdirde, Rizespor maçında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe'de kritik hafta. Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan sarı-lacivertli ekipte tam 8 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Simon Kjaer, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Volkan Şen, Volkan Demirel, Robin van Persie, Miroslav Stoch ve Gregory van der Wiel'den herhangi bir isim bu maçta sarı kart görmesi halinde Rizespor ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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