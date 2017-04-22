F.Bahçe taraftarı, 6 yıl sonra Arena'da
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçta, Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra TT Arena'da takımlarına destek verebilecek.
Galatasaray deplasmanında 6 yıl aradan sonra boy gösterecek olan Fenerbahçe taraftarı, toplu olarak stada hareket edecek. Yarın saat 13.00'te Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı'na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacak. Kurulacak olan güvenlik noktalarından, TT Arena'ya gidecek olan Fenerbahçe taraftarları geçerek Ülker Stadyumu Protokol Tribünü önünde hazır bulunacak. Bu noktada yapılacak olan bilet kontrolleri ve üst aramalarının ardından, kulüp tarafından organize edilen otobüslerle saat 15.00 itibariyle toplu olarak TT Arena'ya gidilecek.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Olcay boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
yorum uğur daha yeni ceza çekti
- Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir
Toplam 3
Yorum
Eaglewatch81 Kerimi gönder olcayı gönder Arası hiç oynatma peki şimdi ne olacak ben sağ açık oynuyordum geleyim ben bari
- Elendiğimize inanamıyoruz
Toplam 1
Yorum
hattrick Adriano yoksa sol tarafta geride eğer Caner olmayacaksa Tosic değil kesinlikle A.Beck düşünülmelidir . Penaltıyı atamadı hiç üzülmedi bile !
F.Bahçe taraftarı, 6 yıl sonra Arena'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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