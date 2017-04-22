En iyi sezonumu Fener’de yaşadım
Nancy'de ?forma giyen eski F.Bahçeli Issiar Dia, kariyerinin en iyi sezonunu sarı-lacivertli takımda geçirdiğini söyledi.
France Football'a konuşan Senegalli futbolcu, Türkiye'ye gelmesinde Mamadou Niang'ın büyük katkısı olduğunu söyleyip, "Burası harika. Birinci sınıf. Eksiği olmayan bir kulüp dedi. Ben de en iyi dönemimi F.Bahçe'de geçirdim" ifadesini kullandı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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