 En iyi sezonumu Fener’de yaşadım – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    En iyi sezonumu Fener’de yaşadım

    En iyi sezonumu Fener’de yaşadım

    Nancy'de ?forma giyen eski F.Bahçeli , kariyerinin en iyi sezonunu sarı-lacivertli takımda geçirdiğini söyledi.

    France Football'a konuşan Senegalli futbolcu, Türkiye'ye gelmesinde Mamadou Niang'ın büyük katkısı olduğunu söyleyip, "Burası harika. Birinci sınıf. Eksiği olmayan bir kulüp dedi. Ben de en iyi dönemimi F.Bahçe'de geçirdim" ifadesini kullandı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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