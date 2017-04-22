En iyi sezonumu Fener’de yaşadım

Nancy'de ?forma giyen eski F.Bahçeli Issiar Dia, kariyerinin en iyi sezonunu sarı-lacivertli takımda geçirdiğini söyledi.

France Football'a konuşan Senegalli futbolcu, Türkiye'ye gelmesinde Mamadou Niang'ın büyük katkısı olduğunu söyleyip, "Burası harika. Birinci sınıf. Eksiği olmayan bir kulüp dedi. Ben de en iyi dönemimi F.Bahçe'de geçirdim" ifadesini kullandı.