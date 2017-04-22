Emlakçı Emenike
Fenerbahçe'de gözden düşen ve sezon sonu gönderilmesi beklenen Emenike, emlakçılığa başladı. Nijeryalı forvetin, tanesi 1.5 milyon dolardan 8 adet ev aldığı bildirildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon F.Bahçe formasıyla 21 maçta 7 gol, 4 asist üretti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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