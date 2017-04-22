 Emlakçı Emenike – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Emlakçı

    Emlakçı Emenike
    Fenerbahçe'de gözden düşen ve sezon sonu gönderilmesi beklenen , emlakçılığa başladı. Nijeryalı forvetin, tanesi 1.5 milyon dolardan 8 adet ev aldığı bildirildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon F.Bahçe formasıyla 21 maçta 7 gol, 4 asist üretti.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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