 Ekici Fener’e hayırlı olsun – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ekici Fener’e hayırlı olsun

    Ekici Fener’e hayırlı olsun

    'nin Fenerbahçe'ye transferi neredeyse resmileşti.

    Devre arasında Trabzonspor'a çok cazip bir teklif sunan fakat geri dönüş alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla ön protokol yapmıştı. İstanbul'a gelerek Bağdat Caddesi'nde ev alan Ekici, F.Bahçe'ye transferini tescillemiş oldu. Fenerbahçe kongre üyesi Tarık Aksu, ile fotoğrafını instagram hesabından paylaşarak haberi duyurdu.

    "BAĞDAT CADDESİ'NDE KOMŞU OLACAK"
    Tarık Aksu, Ekici müjdesini sosyal medyadan, "Hoş geldin kardeşim Mehmet Ekici. Münih'te büyüdü Kadıköy'de çok efsane oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Artık Bağdat Caddesi'nde taraftarları ile komşu olacak" ifadeleriyle verdi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekici Fener’e hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.