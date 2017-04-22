Ekici Fener’e hayırlı olsun
Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi neredeyse resmileşti.
Devre arasında Trabzonspor'a çok cazip bir teklif sunan fakat geri dönüş alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla ön protokol yapmıştı. İstanbul'a gelerek Bağdat Caddesi'nde ev alan Ekici, F.Bahçe'ye transferini tescillemiş oldu. Fenerbahçe kongre üyesi Tarık Aksu, Mehmet Ekici ile fotoğrafını instagram hesabından paylaşarak haberi duyurdu.
"BAĞDAT CADDESİ'NDE KOMŞU OLACAK"
Tarık Aksu, Ekici müjdesini sosyal medyadan, "Hoş geldin kardeşim Mehmet Ekici. Münih'te büyüdü Kadıköy'de çok efsane oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Artık Bağdat Caddesi'nde taraftarları ile komşu olacak" ifadeleriyle verdi.
"BAĞDAT CADDESİ'NDE KOMŞU OLACAK"
Tarık Aksu, Ekici müjdesini sosyal medyadan, "Hoş geldin kardeşim Mehmet Ekici. Münih'te büyüdü Kadıköy'de çok efsane oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Artık Bağdat Caddesi'nde taraftarları ile komşu olacak" ifadeleriyle verdi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Ekici Fener’e hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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