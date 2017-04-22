Çok minnettarım
OAKA'da peş peşe iki galibiyet alarak tarih yazan F.Bahçe'de yıldız isim Ekpe Udoh, zaferler için "Sağlıklıydık, iyi oynadık. Artık salı gününe hazırlanmalıyız. Ben ve Bogdan çok iyiydik. Sloukas'la Bobby de çok iyiydi. Çok minnettarım. Buna ihtiyacımız vardı" dedi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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