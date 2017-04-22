 Çok minnettarım – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Çok minnettarım

    Çok minnettarım
    OAKA'da peş peşe iki galibiyet alarak tarih yazan F.Bahçe'de yıldız isim , zaferler için "Sağlıklıydık, iyi oynadık. Artık salı gününe hazırlanmalıyız. Ben ve Bogdan çok iyiydik. Sloukas'la Bobby de çok iyiydi. Çok minnettarım. Buna ihtiyacımız vardı" dedi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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