ABD’den sürpriz sponsor iddiası
Finansal açıdan F.Bahçe'yi ayağa kaldıracak bir sponsor arayan Aziz Yıldırım'a müjde ABD'den geldi. Ülkenin en etkili 100 ismi arasında gösterilen Hamdi Ulukaya'nın sarı-lacivertlilere sponsor olmak istediği iddia edildi. ABD'nin KMVT-11 kanalında yer alan iddiaya göre özel olimpiyatlara sponsor olan Ulukaya için fanatik F.Bahçeli yorumu yapıldı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
ABD’den sürpriz sponsor iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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