 ABD’den sürpriz sponsor iddiası – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    ABD’den sürpriz sponsor iddiası

    ABD’den sürpriz sponsor iddiası
    Finansal açıdan F.Bahçe'yi ayağa kaldıracak bir sponsor arayan Aziz Yıldırım'a müjde ABD'den geldi. Ülkenin en etkili 100 ismi arasında gösterilen Hamdi Ulukaya'nın sarı-lacivertlilere sponsor olmak istediği iddia edildi. ABD'nin KMVT-11 kanalında yer alan iddiaya göre özel olimpiyatlara sponsor olan Ulukaya için fanatik F.Bahçeli yorumu yapıldı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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