ABD’den sürpriz sponsor iddiası

Finansal açıdan F.Bahçe'yi ayağa kaldıracak bir sponsor arayan Aziz Yıldırım'a müjde ABD'den geldi. Ülkenin en etkili 100 ismi arasında gösterilen Hamdi Ulukaya'nın sarı-lacivertlilere sponsor olmak istediği iddia edildi. ABD'nin KMVT-11 kanalında yer alan iddiaya göre özel olimpiyatlara sponsor olan Ulukaya için fanatik F.Bahçeli yorumu yapıldı.