Volkan’la 15-8 üstün
Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı şimdiye kadar 31 derbiye (24'ü lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa) çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşarken, tecrübeli file bekçisi kalesinden 25 top çıkardı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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