 Volkan’la 15-8 üstün – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Volkan’la 15-8 üstün

    Volkan’la 15-8 üstün
    , sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı şimdiye kadar 31 derbiye (24'ü lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa) çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşarken, tecrübeli file bekçisi kalesinden 25 top çıkardı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:24
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