Tuki’ye göre zafer Fener’in

Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nın sevimli üyelerinden 97 yaşında kaplumbağa Tuki'ye göre derbiyi Fener kazanacak. Bahçesine G.Saray ve F.Bahçe bayrakları olan kutular bırakılan Tuki, ilk adımlarında Galatasaray'a yakın gibi gözükse de vazgeçti ve tercihini Fenerbahçe'nin kutusuna yönelmekten yana kullandı. Tuki'nin derbi tahmininin doğru çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.