Tuki’ye göre zafer Fener’in
Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nın sevimli üyelerinden 97 yaşında kaplumbağa Tuki'ye göre derbiyi Fener kazanacak. Bahçesine G.Saray ve F.Bahçe bayrakları olan kutular bırakılan Tuki, ilk adımlarında Galatasaray'a yakın gibi gözükse de vazgeçti ve tercihini Fenerbahçe'nin kutusuna yönelmekten yana kullandı. Tuki'nin derbi tahmininin doğru çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Tuki’ye göre zafer Fener’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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