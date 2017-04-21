 Topuz: Annem için bıraktım – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Topuz: Annem için bıraktım

    Topuz: Annem için bıraktım

    F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra futbolu bırakan , bunu annesi için yaptığını söyledi.

    Birçok teklif aldığını belirten Topuz, "Annem rahatsızdı. Hayırlı evlat olmak istiyordum. 'den sonra yurt dışından da teklifler geldi ama ben annemin yanında olmak istedim. Kayserispor'da bedavaya oynamaya razıydım ama başkan telefonlarıma çıkmadı" dedi.

    'HİÇ FARK ETMEZ ÇIKAR KAZANIRIZ'
    , Galatasaray-F.Bahçe derbisine de değinirken, şu ifadelerini kullandı: "Bu maç için F.Bahçe'nin üzerinde baskı yok. Onlar Kadıköy'e geldiklerinde seyirciden etkileniyorlar. Biz büyük takımız, işler yolunda gitmese de çıkar kazanırız. Biz onlar gibi etkilenmiyoruz. G.Saray taraftarı önünde daha da odaklanabiliyoruz oyuna."
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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