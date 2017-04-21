Topuz: Annem için bıraktım
F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra futbolu bırakan Mehmet Topuz, bunu annesi için yaptığını söyledi.
Birçok teklif aldığını belirten Topuz, "Annem rahatsızdı. Hayırlı evlat olmak istiyordum. Fenerbahçe'den sonra yurt dışından da teklifler geldi ama ben annemin yanında olmak istedim. Kayserispor'da bedavaya oynamaya razıydım ama başkan telefonlarıma çıkmadı" dedi.
'HİÇ FARK ETMEZ ÇIKAR KAZANIRIZ'
Mehmet Topuz, Galatasaray-F.Bahçe derbisine de değinirken, şu ifadelerini kullandı: "Bu maç için F.Bahçe'nin üzerinde baskı yok. Onlar Kadıköy'e geldiklerinde seyirciden etkileniyorlar. Biz büyük takımız, işler yolunda gitmese de çıkar kazanırız. Biz onlar gibi etkilenmiyoruz. G.Saray taraftarı önünde daha da odaklanabiliyoruz oyuna."
'HİÇ FARK ETMEZ ÇIKAR KAZANIRIZ'
Mehmet Topuz, Galatasaray-F.Bahçe derbisine de değinirken, şu ifadelerini kullandı: "Bu maç için F.Bahçe'nin üzerinde baskı yok. Onlar Kadıköy'e geldiklerinde seyirciden etkileniyorlar. Biz büyük takımız, işler yolunda gitmese de çıkar kazanırız. Biz onlar gibi etkilenmiyoruz. G.Saray taraftarı önünde daha da odaklanabiliyoruz oyuna."
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Topuz: Annem için bıraktım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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