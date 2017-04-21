‘Sow kiralık değil’
Moussa Sow'un kulübü Al Ahli yetkilileri, gelecek sezonun yapılanması ile ilgili açıklamalar yaptı. Ribeiro'nun takımda kalacağı, Gyan'ın bonservisinin alınmayacağı, Sow'un ise takıma dönmeyi kabul etmemesi halinde satılacağı bildirildi. Sow'un bir daha kiralık gönderilmesinin söz konusu olmadığı açıklandı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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