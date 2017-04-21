 ‘Sow kiralık değil’ – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    ‘Sow kiralık değil’

    ‘Sow kiralık değil’
    'un kulübü Al Ahli yetkilileri, gelecek sezonun yapılanması ile ilgili açıklamalar yaptı. Ribeiro'nun takımda kalacağı, Gyan'ın bonservisinin alınmayacağı, Sow'un ise takıma dönmeyi kabul etmemesi halinde satılacağı bildirildi. Sow'un bir daha kiralık gönderilmesinin söz konusu olmadığı açıklandı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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