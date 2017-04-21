Sneijder’e kilit
F.Bahçe teknik direktörü Dick Advocaat, derbide Galatasaray'ın pas trafiğini işlemez hale getirmek için özel çalışmalar yaptırıyor.
Dünkü idmanda orta saha organizasyonları üzerinde duran Hollandalı hoca, beklerden de bu bölgeye yardımcı olmalarını isterken, "G.Saray'ı ikinci bölgede yıldırmalıyız. Sneijder'i durdurursak planlarını aksatırız" dedi. Advocaat, savunmanın merkezindeki isimlerden ise Sneijder'e kaleye yakın yerlerden şut çektirmemelerini istedi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
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Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
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Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
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Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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