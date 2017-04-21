 Sneijder’e kilit – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    ’e kilit

    Sneijder’e kilit

    F.Bahçe teknik direktörü Dick Advocaat, derbide Galatasaray'ın pas trafiğini işlemez hale getirmek için özel çalışmalar yaptırıyor.

    Dünkü idmanda orta saha organizasyonları üzerinde duran Hollandalı hoca, beklerden de bu bölgeye yardımcı olmalarını isterken, "G.Saray'ı ikinci bölgede yıldırmalıyız. 'i durdurursak planlarını aksatırız" dedi. Advocaat, savunmanın merkezindeki isimlerden ise Sneijder'e kaleye yakın yerlerden şut çektirmemelerini istedi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:25
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