 RVP'nin derbi ateşi! – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    RVP'nin derbi ateşi!

    RVP'nin derbi ateşi!
    Sarı-lacivertlilerin derbideki en büyük hücum gücü Jeremain Lens'le birlikte Van Persie olacak. Kadıköy'deki ilk maçta G.Saray'a iki gol birden atan RvP, sarı-kırmızılı takıma yine gol atmak için yanıp tutuşuyor. Hollandalı yıldız, idmanlardaki hırsı ve attığı gollerle dikkat çekerken, Advocaat vatandaşının derbide topla daha çok buluşması için özel çalışmalar yaptırıyor.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:22
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