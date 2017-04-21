RVP'nin derbi ateşi!

Sarı-lacivertlilerin derbideki en büyük hücum gücü Jeremain Lens'le birlikte Van Persie olacak. Kadıköy'deki ilk maçta G.Saray'a iki gol birden atan RvP, sarı-kırmızılı takıma yine gol atmak için yanıp tutuşuyor. Hollandalı yıldız, idmanlardaki hırsı ve attığı gollerle dikkat çekerken, Advocaat vatandaşının derbide topla daha çok buluşması için özel çalışmalar yaptırıyor.