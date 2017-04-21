RVP'nin derbi ateşi!
Sarı-lacivertlilerin derbideki en büyük hücum gücü Jeremain Lens'le birlikte Van Persie olacak. Kadıköy'deki ilk maçta G.Saray'a iki gol birden atan RvP, sarı-kırmızılı takıma yine gol atmak için yanıp tutuşuyor. Hollandalı yıldız, idmanlardaki hırsı ve attığı gollerle dikkat çekerken, Advocaat vatandaşının derbide topla daha çok buluşması için özel çalışmalar yaptırıyor.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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