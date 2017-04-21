 Prim beklentisi – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Prim beklentisi

    Prim beklentisi

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi motivasyon çalışmaları için elinden geleni yaparken, F.Bahçe yönetimi ise sessizliğini koruyor.

    Tüm konsantrasyonunu basketbola veren sarı-lacivertli yöneticiler yarın Samandıra'ya çıkarma yapacak. Başkan ve birkaç yönetici oyuncularla yemek yiyecek, Galatasaray maçının önemi anlatılacak. Fenerbahçe, derbi için şu ana kadar özel bir prim belirlemedi. Ancak Yıldırım bir sürpriz yapabilir, yemekte prim açıklayabilir.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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