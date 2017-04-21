Prim beklentisi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi motivasyon çalışmaları için elinden geleni yaparken, F.Bahçe yönetimi ise sessizliğini koruyor.
Tüm konsantrasyonunu basketbola veren sarı-lacivertli yöneticiler yarın Samandıra'ya çıkarma yapacak. Başkan Aziz Yıldırım ve birkaç yönetici oyuncularla yemek yiyecek, Galatasaray maçının önemi anlatılacak. Fenerbahçe, derbi için şu ana kadar özel bir prim belirlemedi. Ancak Yıldırım bir sürpriz yapabilir, yemekte prim açıklayabilir.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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