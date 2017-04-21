Planlar değişti
Advocaat, savunmadaki kriz nedeniyle derbi 11'ini revize ediyor. Sakatlığı süren Kjaer, büyük ihtimalle G.Saray’a karşı yok. Advocaat, Topal’ı geriye çekip Aatıf’ı 10 numara oynatma seçeneğine ağırlık vermeye başladı. Sow ya da Volkan Şen’e ilk 11 yolu açıldı.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi savunma krizi yaşanıyor. Arka adalesindeki ağrıları nedeniyle salı ve çarşamba günkü antrenmanlara katılamayan Simon Kjaer, dün kendini denedi. Ancak Kjaer, ağrıları devam edince çalışmayı yarıda bıraktı. Danimarkalı oyuncunun derbi maçta oynama ihtimali zayıflarken, sağlık heyeti, bugün kendini bir kez daha deneyecek olan Kjaer'i pazar gününe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
ROMAN'SIZ PLAN
Dick Advocaat'ın bugüne kadar savunmada Kjaer veya Skrtel ikilisinden birinin yokluğunda Roman Neustadter'e forma verdiği biliniyor. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, Kjaer'in oynamama ihtimali karşısında derbide farklı bir alternatif düşünüyor. Neustadter'in görev aldığı maçlarda ve antrenmanlardaki performansını beğenmeyen Advocaat, milli takımda da stoper olarak görev yapan Mehmet Topal'ı bu bölgede görevlendirmeye hazırlanıyor. Savunmaya yapılacak Topal ayarı, diğer bölgelerde de kaydırmalara yol açacak.
OZAN SEÇENEĞİ
Josef'in yanına Alper'i monte etmeyi planlayan Advocaat, Aatıf'ı ise on numara pozisyonunda oynatmayı düşünüyor. Aatıf'ın boşalttığı sol kanat için ise birçok aday var: Sow, Volkan Şen ve formu giderek yükselen Stoch... Sow'un şansı ise daha yüksek.
Advocaat'ın bir diğer planı ise daha basit: Diğer mevkilerle oynamadan stopere geçecek Topal'ın yerine Ozan'ı oynatmak. Derbiye Van Persie tek santrfor olarak çıkacak, Lens ise sağ kanatta görev yapacak.
ADVOCAAT'TAN DENEMELER
Kanarya, derbi çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Derbide topun daha çok kendi ayaklarında kalmasına önem veren Advocaat, dar alanda pas çalışmalarına ağırlık verdiği dün takıma çift kale maçlar yaptırdı ve farklı planları denedi.
ROMAN'SIZ PLAN
Dick Advocaat'ın bugüne kadar savunmada Kjaer veya Skrtel ikilisinden birinin yokluğunda Roman Neustadter'e forma verdiği biliniyor. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, Kjaer'in oynamama ihtimali karşısında derbide farklı bir alternatif düşünüyor. Neustadter'in görev aldığı maçlarda ve antrenmanlardaki performansını beğenmeyen Advocaat, milli takımda da stoper olarak görev yapan Mehmet Topal'ı bu bölgede görevlendirmeye hazırlanıyor. Savunmaya yapılacak Topal ayarı, diğer bölgelerde de kaydırmalara yol açacak.
OZAN SEÇENEĞİ
Josef'in yanına Alper'i monte etmeyi planlayan Advocaat, Aatıf'ı ise on numara pozisyonunda oynatmayı düşünüyor. Aatıf'ın boşalttığı sol kanat için ise birçok aday var: Sow, Volkan Şen ve formu giderek yükselen Stoch... Sow'un şansı ise daha yüksek.
Advocaat'ın bir diğer planı ise daha basit: Diğer mevkilerle oynamadan stopere geçecek Topal'ın yerine Ozan'ı oynatmak. Derbiye Van Persie tek santrfor olarak çıkacak, Lens ise sağ kanatta görev yapacak.
ADVOCAAT'TAN DENEMELER
Kanarya, derbi çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Derbide topun daha çok kendi ayaklarında kalmasına önem veren Advocaat, dar alanda pas çalışmalarına ağırlık verdiği dün takıma çift kale maçlar yaptırdı ve farklı planları denedi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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