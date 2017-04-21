 Planlar değişti – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Planlar değişti

    Planlar değişti

    , savunmadaki kriz nedeniyle derbi 11'ini revize ediyor. Sakatlığı süren Kjaer, büyük ihtimalle G.Saray’a karşı yok. Advocaat, Topal’ı geriye çekip Aatıf’ı 10 numara oynatma seçeneğine ağırlık vermeye başladı. Sow ya da Volkan Şen’e ilk 11 yolu açıldı.

    'de Galatasaray derbisi öncesi savunma krizi yaşanıyor. Arka adalesindeki ağrıları nedeniyle salı ve çarşamba günkü antrenmanlara katılamayan Simon Kjaer, dün kendini denedi. Ancak Kjaer, ağrıları devam edince çalışmayı yarıda bıraktı. Danimarkalı oyuncunun derbi maçta oynama ihtimali zayıflarken, sağlık heyeti, bugün kendini bir kez daha deneyecek olan Kjaer'i pazar gününe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

    ROMAN'SIZ PLAN
    Dick 'ın bugüne kadar savunmada Kjaer veya Skrtel ikilisinden birinin yokluğunda Roman Neustadter'e forma verdiği biliniyor. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, Kjaer'in oynamama ihtimali karşısında derbide farklı bir alternatif düşünüyor. Neustadter'in görev aldığı maçlarda ve antrenmanlardaki performansını beğenmeyen Advocaat, milli takımda da stoper olarak görev yapan Mehmet Topal'ı bu bölgede görevlendirmeye hazırlanıyor. Savunmaya yapılacak Topal ayarı, diğer bölgelerde de kaydırmalara yol açacak.

    OZAN SEÇENEĞİ
    Josef'in yanına Alper'i monte etmeyi planlayan Advocaat, Aatıf'ı ise on numara pozisyonunda oynatmayı düşünüyor. Aatıf'ın boşalttığı sol kanat için ise birçok aday var: Sow, Volkan Şen ve formu giderek yükselen Stoch... Sow'un şansı ise daha yüksek.

    Advocaat'ın bir diğer planı ise daha basit: Diğer mevkilerle oynamadan stopere geçecek Topal'ın yerine Ozan'ı oynatmak. Derbiye Van Persie tek santrfor olarak çıkacak, Lens ise sağ kanatta görev yapacak.

    ADVOCAAT'TAN DENEMELER
    Kanarya, derbi çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Derbide topun daha çok kendi ayaklarında kalmasına önem veren Advocaat, dar alanda pas çalışmalarına ağırlık verdiği dün takıma çift kale maçlar yaptırdı ve farklı planları denedi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:28
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