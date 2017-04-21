Lugano’dan teklif
F.Bahçe'ye menajerler her gün yeni bir isimle geliyor.
Sarı-lacivertli yönetime teklif edilen son isim Shakhtar forması giyen Marlos. 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusunu teklif eden ismin ise futbolu bırakmaya hazırlanıp menajerlik işlerinin peşinde koşmaya başlayan eski Fenerbahçeli Diego Lugano.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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