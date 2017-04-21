 Lugano’dan teklif – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Lugano’dan teklif

    Lugano’dan teklif

    F.Bahçe'ye menajerler her gün yeni bir isimle geliyor.

    Sarı-lacivertli yönetime teklif edilen son isim Shakhtar forması giyen Marlos. 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusunu teklif eden ismin ise futbolu bırakmaya hazırlanıp menajerlik işlerinin peşinde koşmaya başlayan eski Fenerbahçeli Diego Lugano.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:29
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