Korkusuz&Yürekli
Alper, derbide zafere odaklandıklarını belirtirken, “Pazar günü sahada korkusuz ve yürekli bir F.Bahçe olacak” dedi.
Sarı-lacivertli takımın bu sezon kilit isimlerinden biri olan Alper Potuk, derbi için iddialı konuştu. Ezeli rakipleri Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da mağlup edip ligde kalan haftalar için moral depolamak istediklerini belirten sarı-lacivertli futbolcu, maça büyük önem verdiklerini, planlarını ise galibiyet üzerine kurduklarını söyledi.
Alper "Pazar günü herkes sahada korkusuz ve yürekli bir F.Bahçe görecek. Seyrantepe'ye kazanmak için gideceğiz. Beraberlik de iyi bir sonuç gibi görünebilir ama biz böyle düşünmüyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" açıklamasını yaptı.
Alper "Pazar günü herkes sahada korkusuz ve yürekli bir F.Bahçe görecek. Seyrantepe'ye kazanmak için gideceğiz. Beraberlik de iyi bir sonuç gibi görünebilir ama biz böyle düşünmüyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" açıklamasını yaptı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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