 Korkusuz&Yürekli – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Korkusuz&Yürekli

    Korkusuz&Yürekli

    Alper, derbide zafere odaklandıklarını belirtirken, “Pazar günü sahada korkusuz ve yürekli bir F.Bahçe olacak” dedi.

    Sarı-lacivertli takımın bu sezon kilit isimlerinden biri olan Alper Potuk, derbi için iddialı konuştu. Ezeli rakipleri Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da mağlup edip ligde kalan haftalar için moral depolamak istediklerini belirten sarı-lacivertli futbolcu, maça büyük önem verdiklerini, planlarını ise galibiyet üzerine kurduklarını söyledi.

    Alper "Pazar günü herkes sahada korkusuz ve yürekli bir F.Bahçe görecek. Seyrantepe'ye kazanmak için gideceğiz. Beraberlik de iyi bir sonuç gibi görünebilir ama biz böyle düşünmüyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" açıklamasını yaptı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:23
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