 Josef: Midemi bulandırıyor! – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Josef: Midemi bulandırıyor!

    Josef: Midemi bulandırıyor!
    Benfica ile Porto arasındaki hentbol maçında Porto taraftarının yaptığı, "Chapecoense uçağında keşke Benfica olsaydı" tezahüratı maça damga vurdu. Tezahürata eski bir Portolu olan da tepki gösterdi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Porto taraftarı midemi bulandırıyor" dedi. Brezilya ekibi Chapecoense'nin uçağı geçen kasımda düşmüş, 19 futbolcu ölmüştü.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:31
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