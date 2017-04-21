Josef: Midemi bulandırıyor!
Benfica ile Porto arasındaki hentbol maçında Porto taraftarının yaptığı, "Chapecoense uçağında keşke Benfica olsaydı" tezahüratı maça damga vurdu. Tezahürata eski bir Portolu olan Josef de Souza da tepki gösterdi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Porto taraftarı midemi bulandırıyor" dedi. Brezilya ekibi Chapecoense'nin uçağı geçen kasımda düşmüş, 19 futbolcu ölmüştü.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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