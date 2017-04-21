Fenerbahçe'ye büyük müjde
Fenerbahçe Kulübü, takımların kamp yaptığı Topuk Yaylası'ndaki tesisin tapusunu aldı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2009 yılında Düzce Valiliği ile imzalanan protokolle, kamp tesisleri yapılması amacıyla 25 yıllığına kulübe devredilen ve 2011'de yapımı tamamlanarak hizmete giren, Fenerbahçe Kulübü Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunun bedeli karşılığında satın alındığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunun Fenerbahçe Kulübüne kazandırılmasına verdikleri değerli desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine, teşekkürlerimizi sunarız. Tesislerin camiamıza, genel kurul ve yüksek divan kurulu üyelerimiz ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını dileriz."
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:20
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Fenerbahçe'ye büyük müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.