Fenerbahçe taktik çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonlarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:41
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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