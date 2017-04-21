 Fenerbahçe taktik çalıştı – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Fenerbahçe taktik çalıştı

    Fenerbahçe taktik çalıştı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonlarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

    Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:41
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