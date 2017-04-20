 U14’ler gol oldu yağdı: 7-1 – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    U14’ler gol oldu yağdı: 7-1

    U14’ler gol oldu yağdı: 7-1
    U14 Ligi'nde Fenerbahçe ile Sancaktepe Belediye, Dereağzı Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Kanarya maçtan 7-1 galip ayrıldı. Fenerahçe'nin gollerini Hasan (2), Gürol (2), Ömer, Volkan ve Muhammet kaydetti.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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