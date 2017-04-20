Trejo projeyi beğendi
Toulouse'un Arjantinli orta sahası Oscar Trejo'nun menajeri Michele Capasso, "İstanbul'dan konuklarım oldu.
Ama şimdilik herhangi bir imza ya da bir anlaşma yok" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki tangocu için teklif yaptığı belirtilmişti. Capasso, konukları ile Oscar'ın kariyer planlamasını konuştuklarını belirtirken, projenin ilgilerini çektiğini dile getirdi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Trejo bu sezon 26 maçta 2 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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