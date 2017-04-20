 Trejo projeyi beğendi – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Trejo projeyi beğendi

    Trejo projeyi beğendi

    Toulouse'un Arjantinli orta sahası 'nun menajeri Michele Capasso, "İstanbul'dan konuklarım oldu.

    Ama şimdilik herhangi bir imza ya da bir anlaşma yok" açıklamasını yaptı. 'nin 29 yaşındaki tangocu için teklif yaptığı belirtilmişti. Capasso, konukları ile Oscar'ın kariyer planlamasını konuştuklarını belirtirken, projenin ilgilerini çektiğini dile getirdi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Trejo bu sezon 26 maçta 2 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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