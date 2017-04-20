‘Sonucu Tudor belirler’
Eski futbolcu Kemal Aslan ise derbinin kaderini Galatasaray'ın hocası Igor Tudor'un sahaya süreceği kadronun belirleyeceğini dile getirdi. Aslan, "İkinciliğe sezonu kurtarmak olarak bakıyorlar. Galip gelen, motivasyonunu artıracak. Kazanan moralli devam edecek" diye konuştu.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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