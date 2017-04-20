 ‘Sonucu Tudor belirler’ – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ‘Sonucu Tudor belirler’

    ‘Sonucu Tudor belirler’
    Eski futbolcu ise derbinin kaderini Galatasaray'ın hocası Igor Tudor'un sahaya süreceği kadronun belirleyeceğini dile getirdi. Aslan, "İkinciliğe sezonu kurtarmak olarak bakıyorlar. Galip gelen, motivasyonunu artıracak. Kazanan moralli devam edecek" diye konuştu.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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