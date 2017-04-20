 Şen’den derbi yorumu – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Şen’den derbi yorumu

    Şen’den derbi yorumu
    Eski F.Bahçe Başkanı , pazar günü oynanacak derbide, sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi. F.Bahçe'nin TT Arena'daki maçın favorisi olduğunu belirten Şen, "Çünkü F.Bahçe, Galatasaray'dan psikolojik açıdan daha üstün" dedi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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