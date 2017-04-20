Ortalar Şener’den

Advocaat, G.Saray’ın yan top zaafından yararlanmak için sağ beke Van der Wiel’in yerine etkili ortaları olan Şener’i hazırlıyor.

Teknik direktör Dick Advocaat derbi planını Galatasaray'ın savunma zaafları üzerine kuruyor. Ezeli rakiplerinin bu sezon ligin en çok kafa golü yiyen takımları arasında yer almasından yararlanmak isteyen Hollandalı çalıştırıcının, sağ beke Şener Özbayraklı'yı hazırladığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, ligdeki son 3 maçta ilk onbirde şans verdiği Gregory van der Wiel'i pazar günü kulübeye çekip, yerine Şener'e şans tanıyacağı bildirildi. Bunun nedeni ise Şener'in ceza sahasına Van der Wiel'e göre daha çok ve isabetli yüksek ortalar yapabilmesi.



BU SEZON 4 ASİST YAPTI

Ayrıca Şener'in Hollandalı mevkidaşına göre daha atletik olması, ileri geri sürekli çalışması, ikili mücadelelerde daha dirençli olmasının da bir diğer tercih nedeni olduğu ifade edildi. Şener bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 2'şerden toplam 4 asist yaptı.