Ortalar Şener’den
Advocaat, G.Saray’ın yan top zaafından yararlanmak için sağ beke Van der Wiel’in yerine etkili ortaları olan Şener’i hazırlıyor.
Teknik direktör Dick Advocaat derbi planını Galatasaray'ın savunma zaafları üzerine kuruyor. Ezeli rakiplerinin bu sezon ligin en çok kafa golü yiyen takımları arasında yer almasından yararlanmak isteyen Hollandalı çalıştırıcının, sağ beke Şener Özbayraklı'yı hazırladığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, ligdeki son 3 maçta ilk onbirde şans verdiği Gregory van der Wiel'i pazar günü kulübeye çekip, yerine Şener'e şans tanıyacağı bildirildi. Bunun nedeni ise Şener'in ceza sahasına Van der Wiel'e göre daha çok ve isabetli yüksek ortalar yapabilmesi.
BU SEZON 4 ASİST YAPTI
Ayrıca Şener'in Hollandalı mevkidaşına göre daha atletik olması, ileri geri sürekli çalışması, ikili mücadelelerde daha dirençli olmasının da bir diğer tercih nedeni olduğu ifade edildi. Şener bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 2'şerden toplam 4 asist yaptı.
BU SEZON 4 ASİST YAPTI
Ayrıca Şener'in Hollandalı mevkidaşına göre daha atletik olması, ileri geri sürekli çalışması, ikili mücadelelerde daha dirençli olmasının da bir diğer tercih nedeni olduğu ifade edildi. Şener bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 2'şerden toplam 4 asist yaptı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Ortalar Şener’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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