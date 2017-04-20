 N'Diaye'ye talibiz – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    N'Diaye'ye talibiz

    N'Diaye'ye talibiz

    Sarı-lacivertli yönetimin, sezonun flaş ismi için Başkent ekibine fiyat sorduğu bildirildi. Kabul görürse para+takas formülü ile transfer bitirilmeye çalışılacak.

    Transfer çalışmalarını sürdüren , Badou Ndiaye için nabız yokladı. Sarı-lacivertli yönetimin, aracılar vasıtasıyla 'a Senegalli oyuncu için fiyat sorduğu bildirildi. Başkent ekibinin kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı iddia edilirken, Fenerbahçe'nin para+takas formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. Gözden çıkarılan oyunculardan bir ya da ikisinin bir miktar para ile birlikte Osmanlıspor'a teklif edildiği gelen haberler arasında...

    TRABZONSPOR DA PEŞİNDE
    Osmanlıspor'un teklif edilen isimleri yüksek maaşları nedeniyle istemediği öğrenildi. Bunun yerine genç ve kendini kanıtlamış isimlerin düşünülebileceğinin iletildiği ifade edildi. Tarafların yeniden masaya oturmak için söz kestiği kaydedildi. 26 yaşındaki Ndiaye ile Trabzonspor da ilgileniyor. Osmanlıspor'un, sözleşmesi gelecek yıl biteceği için Senegalli yıldızı en iyi teklifi veren ekibe satmayı planladığı belirtildi.

    UEFA VE LİGDE 7 GOL 3 ASİST
    Orta sahada on numara ve ön libero pozisyonlarında oynayan , 1.80 boyunda. 2015'te Bodo Glimt'ten 350 bin euro'ya transfer edilen Senegalli, Osmanlıspor'da patlama yaptı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken, Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 1 gol, 1 asist üretti.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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