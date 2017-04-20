 Lens'i bırakmayabilir – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Lens'i bırakmayabilir

    Lens'i bırakmayabilir
    F.Bahçe'nin kadroda tutmak istediği Jeremain Lens'in kulübü 'ın küme düşse bile David Moyes'le yola devam edeceği belirtildi. Chronicle gazetesinin bu haberi doğru çıkarsa F.Bahçe'nin başı ağrıyabilir. Zira Moyes, Lens'i kendisinin göndermediğini açıklamıştı. Yeni sezonda Jeremain'i bırakmayabilir.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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