 Kaleye Costil iddiası – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Kaleye Costil iddiası

    Kaleye Costil iddiası

    Fransız basını, F.Bahçe’nin ’in başarılı file bekçisi ile ilgilendiğini yazdı.

    Volkan Demirel'in (35) artık yaşlanması nedeniyle kaleye alternatif arayan Fenerbahçe için Fransa'dan yeni bir iddia geldi. RMC; Bordeaux ve Fiorentina'nın istediği 'in başarılı kalecisi için sarı-lacivertli takımın da devreye girdiğini yazdı. Haberde, Rennes'de yılda 300 bin euro'ya oynayan 29 yaşındaki kaleciye Fenerbahçe'nin 5 katını (1.5 milyon euro) teklif ettiği ileri sürüldü.

    Sözleşmesi biteceği için talipleri bol olan Costil'in Serie A'da oynama hayalini gerçekleştirmek için Fiorentina ile söz kestiğini vurgulayan RMC, Fenerbahçe'nin cazip teklifinin hem oyuncunun hem de menajerinin aklını karıştırdığını kaydetti. 2011'den beri Rennes forması giyen Costil bu sezon Ligue 1'de 33 maçta 37 gol yedi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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