Kaleye Costil iddiası
Fransız basını, F.Bahçe’nin Rennes’in başarılı file bekçisi Benoit Costil ile ilgilendiğini yazdı.
Volkan Demirel'in (35) artık yaşlanması nedeniyle kaleye alternatif arayan Fenerbahçe için Fransa'dan yeni bir iddia geldi. RMC; Bordeaux ve Fiorentina'nın istediği Rennes'in başarılı kalecisi Benoit Costil için sarı-lacivertli takımın da devreye girdiğini yazdı. Haberde, Rennes'de yılda 300 bin euro'ya oynayan 29 yaşındaki kaleciye Fenerbahçe'nin 5 katını (1.5 milyon euro) teklif ettiği ileri sürüldü.
Sözleşmesi biteceği için talipleri bol olan Costil'in Serie A'da oynama hayalini gerçekleştirmek için Fiorentina ile söz kestiğini vurgulayan RMC, Fenerbahçe'nin cazip teklifinin hem oyuncunun hem de menajerinin aklını karıştırdığını kaydetti. 2011'den beri Rennes forması giyen Costil bu sezon Ligue 1'de 33 maçta 37 gol yedi.
Sözleşmesi biteceği için talipleri bol olan Costil'in Serie A'da oynama hayalini gerçekleştirmek için Fiorentina ile söz kestiğini vurgulayan RMC, Fenerbahçe'nin cazip teklifinin hem oyuncunun hem de menajerinin aklını karıştırdığını kaydetti. 2011'den beri Rennes forması giyen Costil bu sezon Ligue 1'de 33 maçta 37 gol yedi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Kaleye Costil iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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