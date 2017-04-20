 İlk maçların en değerlisi Bogdanovic – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    İlk maçların en değerlisi Bogdanovic

    İlk maçların en değerlisi Bogdanovic

    Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic, THY Euroleague'de play-off ilk maçların ‘En değerli oyuncusu’ (MVP) seçildi.

    THY Euroleague'de Play-Off Çeyrek Final ilk maçlarının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin OAKA Arena'da Panathinaikos Superfoods'u 71-58 ettiği mücadelede 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayan Bogdan Bodanovic, haftanın MVP'si seçildi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:47
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