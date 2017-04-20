İlk maçların en değerlisi Bogdanovic
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic, THY Euroleague'de play-off ilk maçların ‘En değerli oyuncusu’ (MVP) seçildi.
THY Euroleague'de Play-Off Çeyrek Final ilk maçlarının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin OAKA Arena'da Panathinaikos Superfoods'u 71-58 ettiği mücadelede 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayan Bogdan Bodanovic, haftanın MVP'si seçildi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 10
Yorum
Fbli Volkani birak 15 yildir sana hizmet eden adami birak git bunlara bak
- Kesinlikle satmayız
Toplam 7
Yorum
Bence Ben Bu Isleri Cok iyi Biliyorum Waris Icin demislerdi 12 Milyon € Teklif geldi sonra kaca gitti herkes gördü
- ''Ekici ile yollarımız ayrıldı''
Toplam 6
Yorum
ts li 3 m euro bonservisi olan olcay şahan ı 300 bin euroya aldık ekiciyi fenere vermeyerek bu da bir şey
İlk maçların en değerlisi Bogdanovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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