 Hazırlıklara tam gaz devam – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Hazırlıklara tam gaz devam

    Hazırlıklara tam gaz devam
    , Galatasaray derbisinin hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam edip çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-lacivertliler bugünkü çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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