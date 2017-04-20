 Fener’de Kjaer sıkıntısı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Fener’de sıkıntısı

    Fener’de Kjaer sıkıntısı
    Derbi öncesi F.Bahçe'de paniği var. Son iki antrenmana çıkmayan Danimarkalı savunmacının adalesinde ağrı olduğu belirtilirken, Advocaat'ın sağlık ekibine "Mutlaka yetiştirin" talimatı verdiği öğrenildi. Kjaer'in oynayıp oynamayacağı bugünkü idmana göre belli olacak.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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