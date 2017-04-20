 Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

    Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçların ardından, bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı çalışmalarla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:01
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