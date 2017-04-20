Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçların ardından, bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı çalışmalarla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.