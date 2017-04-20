Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları
Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı çalışmalarla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:01
- N'Diaye'ye talibiz
Toplam 7
Yorum
umut fenerin aradıgı 10 numara değil, asist özelliği fazla yok! hakim ziyecht i aslında bizim aradıgımız adam ama olmadı o da
- İşte G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi
Toplam 5
Yorum
pastırmacı bjk -gs isterseniz ortak takım çıkarın. yeterki hakemler düzgün olsun.Galatasaray buyursun yabancı hakem istesin.korkmayın .
- İşte G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi
Toplam 5
Yorum
pastırmacı Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında en son 1991 yılında penaltı kazanmıştır.Fırat yine veremez.
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.