 Beni oynat hocam! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Beni oynat hocam!

    Beni oynat hocam!

    Derbide forma giymek için can atan oyuncular, tek tek ’ın odasına gidip bu istekte bulundu. Hocanın cevabı ise çok net oldu: Sahaya en iyiler çıkacak.

    G.Saray derbisi yaklaşırken, sarı-lacivertli oyuncular maç iştahı kabardı. Gelen haberlere göre, yedekas bütün oyuncuların idmanlardan sonra Advocaat'ın odasına giderek maçta forma giymeyi istedikleri belirtildi.

    Neredeyse tüm futbolcuların, Hollandalı hocaya "Kendimi hazır hissediyorum ve forma istiyorum" dedikleri bildirildi. Advocaat'ın bu yoğun taleplerden oldukça mutlu olduğu ve kimseye söz vermeden "Sahaya en iyiler çıkacak. Oynayacak takımı maç sabahı öğrenirsiniz" diyerek antrenmanlarda hırslı olmaya teşvik ettiği vurgulandı.

    Emre BOL
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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