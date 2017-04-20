Beni oynat hocam!

Derbide forma giymek için can atan oyuncular, tek tek Advocaat’ın odasına gidip bu istekte bulundu. Hocanın cevabı ise çok net oldu: Sahaya en iyiler çıkacak.

G.Saray derbisi yaklaşırken, sarı-lacivertli oyuncular maç iştahı kabardı. Gelen haberlere göre, yedekas bütün oyuncuların idmanlardan sonra Advocaat'ın odasına giderek maçta forma giymeyi istedikleri belirtildi.



Neredeyse tüm futbolcuların, Hollandalı hocaya "Kendimi hazır hissediyorum ve forma istiyorum" dedikleri bildirildi. Advocaat'ın bu yoğun taleplerden oldukça mutlu olduğu ve kimseye söz vermeden "Sahaya en iyiler çıkacak. Oynayacak takımı maç sabahı öğrenirsiniz" diyerek antrenmanlarda hırslı olmaya teşvik ettiği vurgulandı.



Emre BOL