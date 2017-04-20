Beni oynat hocam!
Derbide forma giymek için can atan oyuncular, tek tek Advocaat’ın odasına gidip bu istekte bulundu. Hocanın cevabı ise çok net oldu: Sahaya en iyiler çıkacak.
G.Saray derbisi yaklaşırken, sarı-lacivertli oyuncular maç iştahı kabardı. Gelen haberlere göre, yedekas bütün oyuncuların idmanlardan sonra Advocaat'ın odasına giderek maçta forma giymeyi istedikleri belirtildi.
Neredeyse tüm futbolcuların, Hollandalı hocaya "Kendimi hazır hissediyorum ve forma istiyorum" dedikleri bildirildi. Advocaat'ın bu yoğun taleplerden oldukça mutlu olduğu ve kimseye söz vermeden "Sahaya en iyiler çıkacak. Oynayacak takımı maç sabahı öğrenirsiniz" diyerek antrenmanlarda hırslı olmaya teşvik ettiği vurgulandı.
Emre BOL
Neredeyse tüm futbolcuların, Hollandalı hocaya "Kendimi hazır hissediyorum ve forma istiyorum" dedikleri bildirildi. Advocaat'ın bu yoğun taleplerden oldukça mutlu olduğu ve kimseye söz vermeden "Sahaya en iyiler çıkacak. Oynayacak takımı maç sabahı öğrenirsiniz" diyerek antrenmanlarda hırslı olmaya teşvik ettiği vurgulandı.
Emre BOL
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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