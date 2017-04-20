''Advocaat’a gidip, yalvarın''
2018 Dünya Kupası elemelerinde 5 maçta 7 puan alabilen Hollanda'da takımın başına Dick Advocaat'ın getirilmesi istendi. Algemeen Dagblad yazarı Sjoerd Mossou, "Federasyon, dünya kupasına gitmek istiyorsa 5 maç için Advocaat'a yalvarmalı. Dick kısa sürede bir başarı için kapısı çalınacak en önemli isim" dedi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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