 ''Advocaat’a gidip, yalvarın'' – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Advocaat’a gidip, yalvarın''

    ''Advocaat’a gidip, yalvarın''
    2018 Dünya Kupası elemelerinde 5 maçta 7 puan alabilen Hollanda'da takımın başına 'ın getirilmesi istendi. Algemeen Dagblad yazarı Sjoerd Mossou, "Federasyon, dünya kupasına gitmek istiyorsa 5 maç için Advocaat'a yalvarmalı. Dick kısa sürede bir başarı için kapısı çalınacak en önemli isim" dedi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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