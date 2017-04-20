Aatıf’ı solda denedi
Moussa Sow'u yedek güç olarak Türk Telekom Arena'da kulübede tutmayı planlayan Dick Advocaat, sol kanatta kime görev vereceği konusunda arayışını sürdürüyor. Tecrübeli hoca önceki gün Miroslav Stoch'ı bu bölgede denemişti. Dünkü çift kalede ise solda Aatıf Chahechouhe'ya şans verdi. Faslı oyuncunun oldukça istekli olduğu öğrenildi. Advocaat'ın bu konudaki son kararını maç günü netleştirmesi bekleniyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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