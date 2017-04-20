 Aatıf’ı solda denedi – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Aatıf’ı solda denedi

    Aatıf’ı solda denedi
    Moussa Sow'u yedek güç olarak Türk Telekom Arena'da kulübede tutmayı planlayan Dick Advocaat, sol kanatta kime görev vereceği konusunda arayışını sürdürüyor. Tecrübeli hoca önceki gün Miroslav Stoch'ı bu bölgede denemişti. Dünkü çift kalede ise solda Aatıf Chahechouhe'ya şans verdi. Faslı oyuncunun oldukça istekli olduğu öğrenildi. Advocaat'ın bu konudaki son kararını maç günü netleştirmesi bekleniyor.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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