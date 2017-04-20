Aatıf’ı solda denedi

Moussa Sow'u yedek güç olarak Türk Telekom Arena'da kulübede tutmayı planlayan Dick Advocaat, sol kanatta kime görev vereceği konusunda arayışını sürdürüyor. Tecrübeli hoca önceki gün Miroslav Stoch'ı bu bölgede denemişti. Dünkü çift kalede ise solda Aatıf Chahechouhe'ya şans verdi. Faslı oyuncunun oldukça istekli olduğu öğrenildi. Advocaat'ın bu konudaki son kararını maç günü netleştirmesi bekleniyor.