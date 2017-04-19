Yakında müjde var

F.Bahçe, Lens’in takımda kalması için tüm şartlarını zorluyor. Sunderland’le yapılan görüşmelerde ciddi mesafeler kat edildiği, mutlu sonun çok yakın olduğu iddia edildi

Bundan 10 gün önce ortaya flaş bir iddia atılmış, Fenerbahçe'nin Jeremain Lens'in 1 yıl daha kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giymesi için Sunderland'le anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Ancak bu iddianın arkası doldurulamadı. Fenerbahçe cephesi sır vermezken, İngiliz basınından da bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi gelmedi. Dün ise kulisler yine hareketlendi. Lens'i mutlaka takımda tutmak isteyen sarı-lacivertlilerin Sunderland ile bir süredir görüşme halinde olduğu, büyük bir sürpriz olmazsa Hollandalı yıldızın önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre de yönetim Lens'in takımda kalması yönünde ciddi mesafeler kat etti. Kulübün, 29 yaşındaki yıldızı en azından 1 yıllığına daha kiralamak için tüm şartlarını zorladığı ileri sürüldü.



BEŞİKTAŞ KAPMASIN!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da yakın takibinde olduğu Lens'i kaptırmamak için yoğun gayret sarf ediyor. Süper Lig'de forma giydiği 19 karşılaşmada 4 kez ağları sarsıp 9 da asist yapan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Kanarya'nın skora en çok katkı yapan ismi.