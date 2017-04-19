 Volkan Şen denemesi – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    denemesi

    Volkan Şen denemesi
    Kanarya'nın derbideki en büyük hücum gücü Lens olacak. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızın özellikle sağ kanattan getireceği toplarla tehlike yaratmaya çalışacak. Advocaat, kanatlardan ikinci bir silah olarak derbide 'le başlayabilir. Hollandalı hoca bunun denemelerini yapsa da sol kanat için favori yine Aatıf.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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