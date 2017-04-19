Volkan Şen denemesi
Kanarya'nın derbideki en büyük hücum gücü Lens olacak. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızın özellikle sağ kanattan getireceği toplarla tehlike yaratmaya çalışacak. Advocaat, kanatlardan ikinci bir silah olarak derbide Volkan Şen'le başlayabilir. Hollandalı hoca bunun denemelerini yapsa da sol kanat için favori yine Aatıf.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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