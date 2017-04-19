'Tudor gibi olmasın'
Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın İgor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı.
Fenerbahçe'nin iki transferi kesin gibi... Resmi bir açıklama yapılmasa da birisi Mehmet Ekici, diğeri Aykut Kocaman. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Ekici için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın İgor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı. Konyaspor'a jest olarak bir futbolcunun bedelsiz olarak verilmesi gündemde. Bu oyuncunun Miroslav Stoch olabileceği konuşuluyor.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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