 'Tudor gibi olmasın' – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    'Tudor gibi olmasın'

    'Tudor gibi olmasın'

    Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın İgor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı.

    Fenerbahçe'nin iki transferi kesin gibi... Resmi bir açıklama yapılmasa da birisi Mehmet Ekici, diğeri Aykut Kocaman. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Ekici için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın İgor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı. Konyaspor'a jest olarak bir futbolcunun bedelsiz olarak verilmesi gündemde. Bu oyuncunun Miroslav Stoch olabileceği konuşuluyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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