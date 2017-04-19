 Serkan Acar kabri başında anıldı – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    kabri başında anıldı

    Serkan Acar kabri başında anıldı
    F.Bahçe'nin eski milli futbolcusu ve kulüp Genel Müdürü , vefatının 4. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Törene Acar'ın ailesi, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, eski yöneticiler ve futbolcular katıldı. Anma töreninde merhum Serkan Acar için mezarı başında dualar okundu.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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