Serkan Acar kabri başında anıldı
F.Bahçe'nin eski milli futbolcusu ve kulüp Genel Müdürü Serkan Acar, vefatının 4. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Törene Acar'ın ailesi, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, eski yöneticiler ve futbolcular katıldı. Anma töreninde merhum Serkan Acar için mezarı başında dualar okundu.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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