Kemik kıran idman

Oyuncular, dünkü 'efsane' antrenmanda coştukça coştu. Sarı-lacivertliler, pas idmanında isteksiz tavırları yüzünden Advocaat’tan fırça yiyince çift kalede gaza bastı. Kıran kırana geçen maç öyle bir hal aldı ki sakatlıktan korkan hoca çalışmayı erken bitirdi.

G.Saray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün öyle bir idman yapıldı ki Samandıra'da kemik sesleri duyuldu. Buna sebepse teknik direktör Dick Advocaat'ın fırçaları oldu. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptıran Hollandalı teknik adam, talebelerinden hızlı oynamalarını istedi. Oyuncuların isteksiz tavırlarından rahatsız olan Advocaat bunun üzerine "Çok zor değil. Sizden basit bir şey istiyorum. Neden topu hemen uygun adama atamıyorsunuz?" diyerek takımı azarladı.



Antrenmanın ikinci bölümünde ise rüzgar tersine döndü. Bu sözler üzerine gaza basan futbolcular coştukça coştu. Çift kale maç yapılan bu bölümde bütün takım adeta ölümüne oynamaya başladı.



BU SEZONUN EN İYİSİ

Hiç durmadan koşan, hızlı pas yapan sarı-lacivertliler Advocaat'ın keyfini yerine getirdi. Hatta bir süre sonra iş öyle bir noktaya geldi ki kıran kıran mücadelede sakatlık olmasından korkan Hollandalı hoca, çift kaleyi yarıda bitirmek zorunda kaldı. Bu sezonki en konsantre, en ciddi idman maçını yapan oyuncuların antrenman için ortak yorumu da 'Efsane' oldu.



BABA STOCH DÖKTÜRÜYOR

Çift kaleyi erken bitiren Advocaat, sonrasında şut çalışması yaptırdı. Bu bölümün yıldızları ise Van Persie ve Stoch oldu. İkili her vurduğunu gol yaparken, özellikle Stoch formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Ümraniye ile yapılan hazırlık maçında 2 gol atıp dikkatleri üzerine çeken Slovak futbolcunun bu performansıyla derbide 11'de başlamasa bile sonradan oyuna girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni baba olduğu için arkadaşlarının 'Father Stoch' diye seslendiği kanat oyuncusu G.Saray'a karşı mutlaka forma giyip gol atmak istediğini söyledi.



Emre BOL