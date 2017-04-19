Karıştırıcı Josef!

Advocaat, derbide orta sahada oynatacağı Josef de Souza'nın hücum gücünden de faydalanmak istiyor. Fenerbahçe'nin hocası, bu sezon ligde 24 karşılaşmada 3 gol-1 asistlik skor katkısı bulunan Brezilyalı yıldız ile dün özel bir görüşme yapıp, rakip ceza sahasında karıştırıcı rol oynamasını istedi.