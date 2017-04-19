Karıştırıcı Josef!
Advocaat, derbide orta sahada oynatacağı Josef de Souza'nın hücum gücünden de faydalanmak istiyor. Fenerbahçe'nin hocası, bu sezon ligde 24 karşılaşmada 3 gol-1 asistlik skor katkısı bulunan Brezilyalı yıldız ile dün özel bir görüşme yapıp, rakip ceza sahasında karıştırıcı rol oynamasını istedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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