 Karıştırıcı Josef! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Karıştırıcı Josef!

    Karıştırıcı Josef!
    Advocaat, derbide orta sahada oynatacağı Josef de Souza'nın hücum gücünden de faydalanmak istiyor. Fenerbahçe'nin hocası, bu sezon ligde 24 karşılaşmada 3 gol-1 asistlik skor katkısı bulunan Brezilyalı yıldız ile dün özel bir görüşme yapıp, rakip ceza sahasında karıştırıcı rol oynamasını istedi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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