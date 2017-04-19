 Karavaiev seneye de Türkiye’de – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    seneye de Türkiye’de

    Karavaiev seneye de Türkiye’de

    F.Bahçe, devre arasında kiraladığı Ukraynalı kanat oyuncusunu gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Ukrayna basını ise menajerlerin devreye girerek için Süper Lig’den başka kulüplerle görüştüğünü iddia etti

    Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı için Ukrayna basınından bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi Shakhtar'da olmasına rağmen sürekli Zorya'da kiralık oynayan Karavaiev'in F.Bahçe'den yarım dönem için 330 bin euro peşin para aldığı yazıldı. Bu rakamlar Shakhtar'ın gelir gider tablosunun açıklanması ile ortaya çıktı.

    Asıl haber ise kanat oyuncusunun gelecek sezon da Türkiye'de kalacak olması üzerine kuruldu. F.Bahçe'nin tekrar kiralamak istemediği Karavaiev için menajerlerin Süper Lig'den başka kulüplerle temas kurduğu ve bunlardan biriyle anlaşılacağı belirtilip, 24 yaşındaki oyuncunun seneye de Türkiye'de kalacağı öne sürüldü.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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