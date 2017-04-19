Karavaiev seneye de Türkiye’de
F.Bahçe, devre arasında kiraladığı Ukraynalı kanat oyuncusunu gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Ukrayna basını ise menajerlerin devreye girerek Karavaiev için Süper Lig’den başka kulüplerle görüştüğünü iddia etti
Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı Karavaiev için Ukrayna basınından bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi Shakhtar'da olmasına rağmen sürekli Zorya'da kiralık oynayan Karavaiev'in F.Bahçe'den yarım dönem için 330 bin euro peşin para aldığı yazıldı. Bu rakamlar Shakhtar'ın gelir gider tablosunun açıklanması ile ortaya çıktı.
Asıl haber ise kanat oyuncusunun gelecek sezon da Türkiye'de kalacak olması üzerine kuruldu. F.Bahçe'nin tekrar kiralamak istemediği Karavaiev için menajerlerin Süper Lig'den başka kulüplerle temas kurduğu ve bunlardan biriyle anlaşılacağı belirtilip, 24 yaşındaki oyuncunun seneye de Türkiye'de kalacağı öne sürüldü.
Asıl haber ise kanat oyuncusunun gelecek sezon da Türkiye'de kalacak olması üzerine kuruldu. F.Bahçe'nin tekrar kiralamak istemediği Karavaiev için menajerlerin Süper Lig'den başka kulüplerle temas kurduğu ve bunlardan biriyle anlaşılacağı belirtilip, 24 yaşındaki oyuncunun seneye de Türkiye'de kalacağı öne sürüldü.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Karavaiev seneye de Türkiye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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