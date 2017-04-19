''İyi ki gitmemişim''
F.Bahçe'nin devre arasında çok istediği Rodriguinho'dan açıklama geldi. Brezilyalı oyuncu, "F.Bahçe'den teklif aldığımda Corinthianslı yöneticilerle konuştum. Kalmamı istediler. Gitmemekle doğru karar vermişim" dedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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