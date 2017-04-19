 ''İyi ki gitmemişim'' – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''İyi ki gitmemişim''

    ''İyi ki gitmemişim''
    F.Bahçe'nin devre arasında çok istediği 'dan açıklama geldi. Brezilyalı oyuncu, "F.Bahçe'den teklif aldığımda Corinthianslı yöneticilerle konuştum. Kalmamı istediler. Gitmemekle doğru karar vermişim" dedi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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