İddianameler hazırlandı
Abdi İpekçi'de oynanan A. Efes-F.Bahçe basketbol maçında Aziz Yıldırım'a hakaret ve küfürlü tezahürat yapanlar için iddianame hazırlandığı duyuruldu. "17 şüpheli ve suça iştirak eden diğer şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor" denildi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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