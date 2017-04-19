 İddianameler hazırlandı – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İddianameler hazırlandı

    İddianameler hazırlandı
    Abdi İpekçi'de oynanan A. Efes-F.Bahçe basketbol maçında 'a hakaret ve küfürlü tezahürat yapanlar için iddianame hazırlandığı duyuruldu. "17 şüpheli ve suça iştirak eden diğer şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor" denildi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İddianameler hazırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.