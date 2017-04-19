G.Saray’a iki gol attım, yükseldim

F.Bahçe, Cimbom'u ilk yarıda Kadıköy'de 2-0 yenerken, gollerin ikisini de Robin Van Persie atmıştı.

Hollandalı yıldız, "Türkiye'de attığım hiçbir gol Galatasaray'a attığım goller kadar etki yapmadı. Dünyanın her yerinden beni aradılar. O maçın ardından golcü kimliğim yeniden konuşulmaya başlandı. Galatasaray'a yine gol atıp, o heyecanı yine yaşamak istiyorum" dedi.