 G.Saray’a iki gol attım, yükseldim – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    G.Saray’a iki gol attım, yükseldim

    G.Saray’a iki gol attım, yükseldim

    F.Bahçe, Cimbom'u ilk yarıda Kadıköy'de 2-0 yenerken, gollerin ikisini de Robin atmıştı.

    Hollandalı yıldız, "Türkiye'de attığım hiçbir gol Galatasaray'a attığım goller kadar etki yapmadı. Dünyanın her yerinden beni aradılar. O maçın ardından golcü kimliğim yeniden konuşulmaya başlandı. Galatasaray'a yine gol atıp, o heyecanı yine yaşamak istiyorum" dedi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray’a iki gol attım, yükseldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.