G.Saray’a iki gol attım, yükseldim
F.Bahçe, Cimbom'u ilk yarıda Kadıköy'de 2-0 yenerken, gollerin ikisini de Robin Van Persie atmıştı.
Hollandalı yıldız, "Türkiye'de attığım hiçbir gol Galatasaray'a attığım goller kadar etki yapmadı. Dünyanın her yerinden beni aradılar. O maçın ardından golcü kimliğim yeniden konuşulmaya başlandı. Galatasaray'a yine gol atıp, o heyecanı yine yaşamak istiyorum" dedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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