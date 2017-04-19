''Derbi keyifsiz geçer''
F.Bahçe'nin 103 golle şampiyonluğuna ulaştığı 1988-89 sezonunda 100. golü atarak tarihe geçen Turhan Sofuoğlu, bu haftaki derbinin zevkli geçmesini beklemediğini söyledi. Futbol oynadığı yıllarda derbilerde attığı goller nedeniyle 'Derbi Kralı' olarak anılan Sofuoğlu, "Ortada bir maç olur. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşıldığında taraftar hayal kırıklığı yaşar" dedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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