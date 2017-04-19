 ''Derbi keyifsiz geçer'' – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Derbi keyifsiz geçer''

    ''Derbi keyifsiz geçer''
    F.Bahçe'nin 103 golle şampiyonluğuna ulaştığı 1988-89 sezonunda 100. golü atarak tarihe geçen Turhan Sofuoğlu, bu haftaki derbinin zevkli geçmesini beklemediğini söyledi. Futbol oynadığı yıllarda derbilerde attığı goller nedeniyle 'Derbi Kralı' olarak anılan Sofuoğlu, "Ortada bir maç olur. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşıldığında taraftar hayal kırıklığı yaşar" dedi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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